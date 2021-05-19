Литва фиксирует всплеск нелегальной миграции из Беларуси

Пограничная служба Литвы фиксируют всплеск нелегальной миграции из Беларуси. С августа прошлого года 37 выходцев из этой страны незаконно пересекли границу в поисках политического убежища. Всего за тот же период литовские власти получили 142 таких прошения, в том числе и от тех, кто оказался на территории, имея на руках все необходимые документы. Вильнюс одобрил исключительный порядок для прибытия в страну белорусов по гуманитарным причинам.

Один из молодых нелегалов говорит, что боится преследований на родине: с собой он взял только самое необходимое: "Сигареты, куртка, майка... Облегчение колоссальное. Я ушел от всего того ужаса, который там происходил".

На участника протестов Германа Снежкова на родине заведено уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

"Я встречаю местных людей. И им иногда даже нас трудно понять. У них, может быть, ностальгия по какому-то советскому прошлому. Они или забыли, или не понимают, что такое несвобода", - говорит он.

Всего в Беларуси по "протестным" делам на длительные тюремные сроки осуждены более 400 человек, выступивших против фальсификаций на президентских выборах в августе прошлого года. Участники манифестаций столкнулись с беспрецедентным уровнем насилия. Сотни человек пострадали, еще, по данным правозащитников, как минимум пять погибли.