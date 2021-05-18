В редакции и у журналистов TUT.BY обыски, сайт издания заблокирован

В редакции крупнейшего белорусского новостного издания TUT.BY проходят обыски, его сайт заблокирован. Сотрудники силовых структур пришли домой и к некоторым журналистам, а также к главному редактору Марине Золотовой. Корреспонденты других редакций, которые приехали к офису TUT.BY в Минске, перестали выходить на связь.

UPD: КГК: в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело, ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты ... Posted by Kirill Voloshin on Tuesday, May 18, 2021

Одновременно обыски начались в офисах IT-компании hoster и портала по продаже автомобилей av.by. Как отмечает «Медиазона Беларусь», TUT.BY и hoster.by были основаны предпринимателем Юрием Зиссером, который умер год назад. Ему же принадлежал агрегатор a.tut.by, который впоследствии стал частью сайта av.by. В офис av.by силовики ворвались во время утренней летучки.

Утро началось не с кофе, а с криков "вырубаем телефоны" в зуме. Posted by Taras Tarnalitsky on Tuesday, May 18, 2021

Белорусский комитет госконтроля сообщает, что против руководства компании «Тутбай медиа» возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Издатель, по версии следствия, нарушил правила получения налоговых льгот и необоснованно воспользовался государственной поддержкой как резидент Парка высоких технологий.

Блокировка за публикации

Блокировку сайта TUT.BY белорусское министерство информации объясняет нарушением закона о СМИ. В ведомстве ссылаются на данные генпрокуратуры о «многочисленных фактах размещения запрещённой информации в ряде публикаций». Упомянуты, в частности, материалы «от имени» Фонда солидарности BYSOL, который был создан для поддержки лишившихся работы по политическим причинам.

Мининформ отмечает, что закон запрещает белорусским СМИ распространять информацию от имени незарегистрированных организаций. В начале декабря TUT.BY был лишён статуса СМИ за публикации о выборах, премиях работникам госконтроля за резонансные дела, преследовании журналистов по делу о «массовых беспорядках» и т. п. Министерство посчитало, что издание распространяет недостоверную информацию, которая несёт вред государственным интересам.

Компания «Тутбай медиа» пыталась оспорить это постановление, но в январе проиграла апелляцию и решение об аннулировании статуса СМИ вступило в законную силу.