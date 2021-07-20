Миграционный кризис в Литве: Frontex усиливает патрулирование границы

С биноклем в руках немецкий офицер, работающий на Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex, рассматривает поле, по которому проходит граница между Литвой и Беларусью. Именно здесь нелегальные мигранты с Ближнего Востока и из Африки попадают в Евросоюз.

Только в июле в Литву пробрались уже около полутора тысяч человек. Для сравнения, за весь прошлый год их было всего 80. Из-за миграционного кризиса агентство Frontex решило увеличить количество офицеров-пограничников до 60 человек и выдать им 30 автомобилей и два вертолета.

В ЕС обвиняют Минск в организации потока нелегальных мигрантов в Литву после введения антибелорусских санкций.

"Белорусские пограничники не кажутся очень активными. Наше взаимодействие, которое в прошлом было очень близким, теперь находится в мертвой точке", — заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери.

В литовском приграничном городе Друскининкай для мигрантов установили шесть палаток. Сейчас там живут 130 беженцев, около половины из них — женщины и дети без каких-либо документов. Самому маленькому из них — три месяца.

Тем временем Вильнюс ввел в стране режим чрезвычайной ситуации и принял закон, который позволяет арестовывать нелегальных мигрантов на полгода и усложняет процедуру получения убежища.