Израильские арабы закрывают магазины

Двое рабочих из Таиланда стали новыми жертвами ракетных обстрелов израильской территории со стороны Сектора Газа. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на полицию. По данным военных, во вторник из Газы было запущено около 90 ракет, из них два десятка не долетели до целей, упав на территории Сектора. 90% ракет были перехвачены системой "Железный купол".

Израильская авиация и артиллерия не прекращает ответные налёты. Удары были нанесены в том числе по домам командиров и руководителей ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что действия военных "отбросили группировку на многие годы назад".

Среди прочего, по палестинским данным, было уничтожено шестиэтажное здание, где располагались учебные классы и библиотека Исламского университета.

По данным палестинского минздрава, число погибших достигает 240 человек, подавляющее большинство из них в Секторе Газа. С израильской стороны не менее 12 погибших.

При этом в самом Израиле — в городах и кварталах со смешанным населением — сохраняется весьма напряжённая обстановка, не прекращаются манифестации, столкновения и погромы.

На этом фоне в знак протеста арабы, живущие в Израиле, объявили стачку: закрывают свои магазины и лавки. По некоторым данным, закрыто до 90% таких предприятий.