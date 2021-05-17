Израиль просит Европу о помощи

Европейский Союз не хочет оставаться безучастным, глядя на новые столкновения между израильтянами и палестинцами, евреями и арабами. Однако способствовать снижению накала напряжённости на Ближнем Востоке ему сложно. Во вторник министры иностранных дел ЕС постараются выработать общий подход своих государств по этому вопросу. Свои мнения выскажут и депутаты Европарламента на чрезвычайных дебатах.

Шведский социалист турецкого происхождения, постоянный докладчик по отношениям с Палестиной, уже возложила главную ответственность за происходящее на премьер-министра Израиля, в правительстве которого, по её словам, всё больше места занимают экстремистские партии:

"Последняя эскалация насилия, которой способствовал Биньямин Нетанхьяху, показывает, что он не заинтересован в немедленном выходе из нынешней ситуации. У него есть для этого политические и электоральные причины, - сказала Эвин Инчир. – В Израиле идёт процесс формирования правительства. Поселенцы играют ключевую роль в том, чтобы Нетанхьяху мог оставаться на премьерском посту".

Евросоюз изучает возможность своего посредничества в этом конфликте. Однако заместитель посла Израиля в Брюсселе считает, что его страну нельзя ставить на одну доску с движением ХАМАС, правящим в секторе Газа. Он призывает к однозначной помощи Израилю перед лицом агрессии с другой стороны:

«Европа может поддержать Израиль, и это то, чего Израиль ждет от Европы, - сказал Валид Абу Хайя. - Израиль - союзник Европы. Израиль разделяет ценности с Европой. Израиль разделяет историю с Европой. Сейчас Израилю нужны друзья из Европы, и у нас много друзей в Европе. Израилю нужно, чтобы Европа очень чётко осудила ХАМАС. Европа считает ХАМАС террористической организацией. Европа должна стоять на стороне Израиля и поддерживать Израиль. Это то, что я знаю, и этого я ожидаю от Европы ».

Подготовку ответа на такие призывы должен взять на себя Верховный представитель Евросоюза по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Пока в ЕС налицо раскол между ветвями власти и между различными странами в отношении ближневосточного конфликта.