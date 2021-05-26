Блинкен приехал на Ближний Восток

Накануне глава американского внешнеполитического ведомства начал свое ближневосточное турне, первой остановкой стал Израиль.

В течение вечера вторника Энтони Блинкен провел переговоры с действующим руководителем кабинета министров еврейского государства, а также с коллегой - министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Позднее состоялась встреча Блинкена и Махмуда Аббаса. Руководителю Палестины был обещан новый транш финансовой помощи в размере $40 млн.

Главной целью визита шеф американской дипломатии считает будущее процветание и сосуществование двух государств: "Возможность возобновления переговоров имеется. Мы считаем, что единственный путь, который позволит говорить и нормализации ситуации в регионе - это мирное сосуществование двух государств - израильского и палестинского. Это своего рода гарантия будущего, которую может получить Израиль".

Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон возражает против любых шагов, которые предпринимает или может предпринять та или иная сторона, если в этих действиях имеется риск, как он выразился, "разжигания насилия".

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Если "Хамас" нарушит спокойствие и нападет на Израиль, мы не задержимся с ответом. Мы как раз обсуждали совместную работу, направленную на предотвращение возможного перевооружения группировки средствами, позволяющими продолжать агрессию".

В числе следующих собеседников Блинкена - президент Египта и король Иордании.

Именно Египет, как сообщалось, совместно с Катаром, выступил в роли посредника на переговорах, которые привели к прекращению огня между радикалами из сектора Газа и Израилем на прошлой неделе.