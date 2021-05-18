Израиль - ХАМАС: мирные жители под огнём

Взрывы снарядов вновь сотрясали Газу в ночь на вторник. Официальное заявление ЦАХАЛ гласит: израильские истребители сбросили 110 управляемых бомб.

Были атакованы десятки военных объектов ХАМАС. Уничтожены несколько домов командиров группировки и тоннелей, используемых радикалами для укрытия и переправки оружия.

Израиль утверждает, что по нему из анклава было выпущено 90 ракет.

Президент США, критикуемый за недостаточно жёсткую позицию в отношении еврейского государства, в разговоре с его премьером высказался за прекращение огня. Поддержав право Израиля на самооборону, Джо Байден призвал Беньямина Нетаньяху сделать всё возможное для защиты мирных граждан.

Обострение конфликта привело к гибели не менее 212 жителей анклава. В их числе - 61 ребёнок. Израильская сторона сообщает о 10 жертвах, включая двоих детей.

Массированные бомбардировки лишили Газу электричества. Свои дома, по данным ООН, уже покинули почти 40 тысяч палестинцев. К санитарному кризису, разразившемуся из-за отсутствия водоснабжения, рискует добавиться кризис гуманитарный.

"Все совершенно потеряны. Никто из нас и представить себе не мог, что мы выберемся из домов живыми. Мы думали, что умрём в ту ночь", - говорит мужчина.

Город Ашдод находится прямо на линии огня. Ракеты, выпущенные из анклава, сюда залетали. Жители в страхе, что обстрел возобновят.

"Я живу здесь, в этом доме. Когда завыла сирена, мы спустились на один этаж в укрытие. Моя мама инвалид, но ей удалось укрыться, и это ее спасло", - вспоминает женщина.

Усилия международного сообщества по урегулированию конфликта пока не принесли плодов. Совбез ОНН не единожды проводил заседания по этому вопросу. Совместное заявление не было согласовано ни разу, как сообщается - из-за возражений США. Очередные консультации намечены на вторник.