Токио: Олимпиаде рады не все

Более 80% японцев выступают против проведения в стране Олимпийских игр в этом году. Об этом говорят данные последних опросов - когда до открытия Олимпиады остаётся менее десяти недель. Главная причина недовольства населения – ситуация с коронавирусом, в стране растёт число заболеваний. Говорят участники одной из демонстраций протеста:

– Я считаю, что мы не должны проводить Олимпиаду! Это нужно только Международному Олимпийскому комитету и властям Токио. А у нас нет никаких причин устраивать эти Игры сейчас, когда по стране распространяется инфекция, когда у нас чрезвычайное положение, а у спортсменов столько сложностей.

– Всем очевидно, что нужно отменить Игры, но ни оргкомитет, ни правительство Токио, ни премьер-министр – никто из них не принимает решения. Мы не можем себе позволить проводить Олимпийские игры, пока не побеждён коронавирус.

Акции протеста против проведения игр уже много дней проходят по всей стране. Предложение об отмене или очередном переносе Олимпиады недавно поддержал и Национальный союз врачей Японии, где отметили опасность проведения подобного мероприятия в период пандемии.