Airbnb прогнозирует "невиданный ранее бум"

Онлайн-платформа съёма жилья Airbnb предсказывает невиданный ранее бум бронирований в летний сезон. Компания отчиталась за первый квартал и уже показала значительный рост доходов. За первые три месяца этого года число бронирований в США выросло на 52%, превысив даже докоронавирусные показатели. В Европе, например Великобритании и Франции, цифры не такие значительные, но всё равно в руководстве компании говорят о "стабильном улучшении" ситуации. Тем не менее, в целом Airbnb понесла потери — 59 миллионов долларов — из-за компенсаций за отменённые ранее туры.

Страны мира постепенно снимают ограничения на путешествия, надеясь на позитивный эффект массовой вакцинации. В Airbnb заявляют, что сейчас путешественники всё же предпочитают жильё подальше от центров городов и массовых скоплений людей. В то же время в компании не готовы прогнозировать, как закончится этот год.