Греция официально открыла туристический сезон

В Греции в пятницу официально открылся туристический сезон. Власти очень надеются на то, что гости помогут восстановить экономику страны. Режим въезда сравнительно мягкий: тест на Covid-19 можно сдать прямо в аэропорту, принимают и справки о перенесённой болезни, и сертификат о вакцинации — причём даже российскими или китайскими препаратами, не одобренными для применения в Евросоюзе.

_"Я сдал тест прямо здесь, всё очень быстро, так что теперь я чувствую себя спокойно".

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"Мы так рады наконец выбраться в Грецию, после того, как так долго всё было закрыто", — говорят туристы из Германии.

На одном только Крите ожидают 10 тысяч туристов в первые же четыре дня. Правда, число стран, из которых можно въехать, пока ограничено. Россия входит в "зелёный" список и, более того, в пятницу Афины сняли ограничение на число гостей из России.

Руководители турсектора обещают соблюдать меры безопасности, которые при этом не сильно бы мешали отдыху. Среди шагов греческого правительства — и максимальное ускорение вакцинации собственных граждан, в первую очередь на самых популярных у туристов островах и курортах.