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Китай

Airbnb уходит из Китая

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 Euronews
Логотип службы онлайн-бронирования Airbnb
Логотип службы онлайн-бронирования Airbnb   -   Авторское право  LIONEL BONAVENTURE/AFP or licensors

Интернет-сервис бронирования Airbnb закрывает внутреннюю аренду в Китае, где на фоне политики "нулевого Covid" не прекращаются локдауны. Все объявления китайских пользователей будут с веб-сайта компании к лету удалены. Для  Airbnb это небольшая потеря. В последние несколько лет сдача квартири домов в Китаеприносили компании лишь  1% её доходов.

Иначе обстоят дела с гражданами Поднебесной, путешествующими за границей.  По данным Всемирной туристической организации ООН, до пандемии число китайских путешественников практически утроилось менее чем за десятилетие и достигло 155 млн в 2019 году.

Но с 2020 года в Китае действуют одни из самых жёстких санитарных ограничений в мире, что чрезвычайно усложнило поездки в эту страну.

Airbnb открыла свой бизнес в Китае в 2016 году. С тех пор около 25 млн гостей забронировали проживание через эту онлайн-компанию по аренде жилья. Но по некоторым свидетельствам внутренние операции по аренде для путешественников, посещающих Китай, были сложными и дорогими еще до пандемии. Бизнес шёл туго и из-за конкуренции с местными предпринимателями. 

Airbnb также временно приостановил работу в России и Белоруссии и запретил гражданам этих стран снимать жильё на своей платформе.