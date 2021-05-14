Европейский туризм оживает

По мере того, как как кампания по вакцинации ширится во всей Европе, туристические центры - такие, например, как Алгарве в Португалии - стремятся поскорее открыть сезон и хоть частично возместить потери, нанесённые экономической катастрофой прошлого года. Гостиницы в Алгарве подтверждают растущий спрос, что даёт надежду на успешный летний сезон.

Перед владельцами гостиничного бизнеса на итальянской Лампедузе стоит двойная задача: по-первых, они опасаются, что новая волна миграции может помешать потоку туристов. А во-вторых, на острове ещё действуют ограничения, введённые в связи с эпидемиологической ситуацией: местные власти объявили Лампедузу "красной зоной", магазины пока остаются закрыты, а передвижение разрешается лишь в случае необходимости.

Лука Маравентано, владелец Residence Tartaruga Rossa:

"Мы живём в постоянной тревоге, потому что, как только море становится спокойнее, или ветер переменится, кто-то обязательно прибудет сюда. Остаётся только надеяться, что их будет не так много, чтобы мы смогли справиться с ситуацией, которая продолжается в течение многих лет, чтобы мы смогли держать всё под контролем".

Многие предприятия в Испании закрылись, и столь любимые как местным и жителями, так и туристами таблао - маленькие бары с небольшой сценой, в которых танцуют фламенко - не стали исключением. Одни из них (около трети) во время пандемии закрылись. Другие готовы снова открыть свои двери, но смогут пока работать лишь раз в неделю, с двумя шоу, на которых разрешается присутствие не более 30 человек.

Рестораны по всей Великобритании в понедельник вновь смогут принимать посетителей . Готовится к открытию и знаменитый CORE в Ноттинг-Хилле на западе Лондона, удостоенный третьей звезды Мишлен в январе. На понедельник все места на открытой террасе уже забронированы, и шеф-повару Клэр Смит с её командой предстоит жаркий день.