Британия: эпоха возрождения музеев

Эпоха Возрождения началась для музеев Великобритании: спустя почти 5 месяцев снова открываются четыре галереи Тейт. Галерея Тейт Модерн приветствует любителей искусства отложенной выставкой "Создание Родена", посвященной знаменитому французскому скульптору. Огюст Роден больше известен своими работами из мрамора и бронзы, но он также шёл и против устоев классической скульптуры. Это первая крупная выставка, посвященная использованию гипса в творчестве Родена. Многие из более чем 200 выставленных работ впервые демонстрируются за пределами Франции.

Ахим Борхардт-Хьюм, директор-организатор выставок в Тейт Модерн, говорит:

"Это был поворотный момент в истории скульптуры. Он словно завершает пятивековой период академической скульптуры, начиная с эпохи Возрождения, и открывает множество дверей для новых возможностей, которые Роден частично реализовал. Но, что очень важно, многие другие художники после него начали работать, используя их в качестве трамплина. Он дал нам право делать что-то иначе. Эти работы олицетворяют очень радикальный подход, он проявляется в том , как показаны тела, как осмысляется идентичность и физический аспект. Да, всё контексте XIX века, но, я думаю, что это имеет большое значение и для того времени, в котором мы живём".

Группа галерей Тейт, в которых выставляется национальная коллекция британского искусства с 1500 года по сегодняшний день, вновь откроется в понедельник 17 мая, включая Тейт Модерн, расположившуюся в бывшей Электростанции Бэнксайд. Но число посетителей будет ограничено, чтобы обеспечить безопасную дистанцию.

Выставку "Создание Родена" можно будет посмотреть в Тейт Модерн до 20 ноября 2021 года.