Британская галерея Тейт представила работы номинантов на премию Тёрнера - одной из самых престижных в мире наград в современном искусстве. В этом году на неё претендуют арт-группа Forensic Architecture, Наим Мохайемен, Шарлотт Проджер и Люк Уиллис Томпсон. Совместная выставка продлится до 6 января.
Тейт представляет номинантов на премию Тёрнера
Тейт представляет номинантов на премию Тёрнера
"В этом году художники вновь представили всё лучшее из происходящего в современном искусстве, и они обсуждают действительно актуальные вопросы. Они говорят о политике, говорят о поисках идентичности, о расовой политике, о действительно неотложных вещах, которые мы, как общество, не должны замалчивать",- говорит куратор Тэйт Бритен Линси Янг.
На премию Тёрнера, названную в честь английского художника XIX века, могут претендовать лишь британцы. В этом году выставка номинантов местами напоминает кинотеатр - во многих работах использованы движущиеся образы, экспериментальные видео.
Выставка может в процессе пополняться новыми работами, но победителя определят в начале декабря по самой первой его работе, попавшей в шорт-лист .