Тейт представляет номинантов на премию Тёрнера

Британская галерея Тейт представила работы номинантов на премию Тёрнера - одной из самых престижных в мире наград в современном искусстве. В этом году на неё претендуют арт-группа Forensic Architecture, Наим Мохайемен, Шарлотт Проджер и Люк Уиллис Томпсон. Совместная выставка продлится до 6 января.