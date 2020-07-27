Британская галерея Тейт открывается после карантина. но на работу вернутся не все сотрудники. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, руководство решило сократить численность персонала. Работу могут потерять около 200 человек и они проводят акци протеста. В связи со строгими правилами социального дистанцирования число постететилей должно быть уменьшено.

0'24 директор галереи Тейт Мария Болшоу объясняет: "Наша деятельность сократится наполовину, нам очень жаль, но мы не сможем оставить всех сотрудников. Сейчас мы проводим с ними консультации, чтобы спасти как можно больше рабочих мест. Со своей стороны мы также предоставим гарантии того, что как только наша деятельность восстановится, мы снова примем их на работу".

Билеты во все четыре музея Тейт нужно покупать заранее. Ожидается, что в первые недели после открытия число посетителей составит лишь треть от обычного потока.

Директор выставочной программы Современной галереи Тейт Ахим Борхардт-Юм говорит: "Еще до пандемии мы уже задумывались над многими аспектами организации выставок. Нынешние обстоятельства дают повод задуматься еще сильнее. В этом заключается вопрос чрезвычайной климатической ситуации — как часто предметы искусства путешествуют по миру? Что с этим делать?Как много нужно людей, какие условия превращают выставку в приятный опыт? Сейчас мы проходим через творческое осмысление происходящего и того, как это в будущем может повлиять на проведение выставок".

А пока посетители могут увидеть крупную выставку работ американского художника и дизайнера Энди Уорхола, в том числе его культовые картины. Работа выставка продлена до ноября.