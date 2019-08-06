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Великобритания

Галерея Тейт: покушение на убийство

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 Павел Барсуков 
Галерея Тейт: покушение на убийство
Авторское право
DANIEL SORABJI / AFP
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В Лондоне перед судом предстал 17-летний подросток обвинённый в покушении на убийство. В воскресенье он сбросил шестилетнего мальчика с обзорной площадки на десятом этаже галереи «Тейт модерн». Пострадавший пролетел 30 метров и упал на крышу пятого этажа. Сейчас его состояние, по словам врачей, критическое, но стабильное.

Шестилетний мальчик — француз, приехавший в Лондон вместе с семьёй. По словам полицейских, нет никаких свидетельств того, что подозреваемый был знаком с ним или его родителями. Мотивы поступка неизвестны. Имя и национальность нападавшего не разглашаются.