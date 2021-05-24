Туроператоры помогут людям "восстановиться"

_Райские пляжи, парки, города, музеи... Кто не мечтал в период пандемии однажды вновь отправиться в кругосветное путешествие? Или больше узнать о собственной стране? Туристический сектор рассчитывает на скорое восстановление, предлагая безопасные и экологичные маршруты. _

Международная туристическая выставка в Мадриде - первое присутственное событие в отрасли с начала вспышки ковида - продемонстрировала многообразие сценариев отдыха и путешествий.

В испанскую столицу приехали 5 тысяч профессионалов из 55 стран, включая Россию. Их объединяет стремление перезапустить отрасль с опорой на принципы устойчивости безопасности и диверсификации.

Испания: сигнал для туристов

Пандемия внесла новые оттенки смысла в концепцию безопасного путешествия. Сегодня Испания возвращает туристов, гарантируя им строгие санитарные нормы. Повышению уровня безопасности способствуют активная вакцинация, позволяющая постепенно снимать ограничения.

Мигель Санс, глава государственного института Turespaña, рассказал: "Очень важно суметь послать людям сигнал: путешествовать по миру - безопасно. Туризм связан с развитием личности, мы не можем позволить пандемии погрузить нас всех в негатив. Отрасли следует приложить усилия, чтобы путешествия и впредь оставались синонимом мечты, вдохновляющим опытом, способом расширить наше видение мира".

Испания неисчерпаема для туристов благодаря своему географическому разнообразию. В Валенсии, к примеру, специалисты максимально расширяют предложения, стремясь вдохновить путешественников приехать в регион. Франсеск Коломер отвечает в автономном сообществе за туризм. "Когда мы едем в отпуск, путешествуем, мы как будто проживаем микрожизнь другого эмоционального качества, - считает он. - И Валенсия хочет участвовать в этом процессе как никогда активно, именно сейчас, в постковидный период. Люди нуждаются в эмоциональном возрождении, и мы хотим помочь восстановить связи".

Испания - настоящий лидер пляжного отдыха. Но не только. К услугам гостей - достопримечательности, памятники культуры, а еще концерты фестивали, чудесные пейзажи и маршруты для пеших и велосипедных походов.

Нынешним летом туристы, имеющие прививку от нового коронавируса, смогут наслаждаться отдыхом без карантина и тестов.

Прекрасное далеко

Для тех, кто мечтает о более далеких горизонтах, двери радушно открывает Перу. Министр туризма Клаудия Корнехо рассказала, как ее страна осваивает одну из главных тенденций современного туризма - помогает выстраивать экологичные и этичные отношения между местными сообществами, природой и путешественниками.

"Мы уже давно говорим, что, путешествуя, человеку нужно знакомиться не только с новой страной, но и с тамошними людьми, местной культурой. Пандемия сильно изменила нас. И сегодня мы отправляемсяв путь, чтобы заново открыть для себя мир, получить новый многообразный опыт, научиться распознавать в других людях то, что делает нас похожими", - считает министр. - На мой взгляд, в этом и заключается прелесть туризма. Люди готовятся путешествовать с другим посылом, а туристические страны готовятся принимать этих горящих энтузиазмом гостей".

Как и во многих других странах, в Перу разработаны протоколы, правила, позволяющие туристам безопасно знакомиться с уникальным культурным и природным наследием. Задача местных туроператоров - добиться 15-процентного увеличения притока гостей по сравнению с прошлым годом.

После трудного года Гватемала также открыла двери туристам, приглашая гостей насладиться природными красотами и археологическим наследием. Министр туризма Майнор Кордон делится наблюдениями: "Мы поняли, что постепенно предложение в отрасли меняется, наш сектор готов работать по разным сценариям и в разных местах. Сегодня мы продвигаем Гватемалу как действительно уникальное направление: это и природа, и огромные открытые пространства, и наследие цивилизации майя. Туристам нечего бояться: с нашим протоколом биобезопасности, нормами дистанцирования они смогут сполна насладитьсячистымвоздухом и зеленью Гватемалы".

Пандемия, безусловно внесла коррективы в привычные туристические концепции. Люди сегодня хотят большего и на местах им с энтузиазмом идут навстречу.