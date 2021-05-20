FITUR, "ворота надежды для туризма"

"Воротами надежды" окрестили открывшуюся в Мадриде в 41-ый раз международную туристическую ярмарку FITUR - первое мероприятие отрасли, проходящее вживую, хотя и с соблюдением строгих мер безопасности. В нём принимают участие 5000 профессионалов отрасли из более чем 55 стран, объединённые одной целью.

"Этой ярмаркой мы хотим внести свой вклад в восстановление туризма и вселить в профессионалов этого сектора надежду, - говорит директор ярмарки Мария Вальсаре. - Также мы хотим начать предпринимать шаги, которые приведут все страны, в том числе Испанию - а для нас туризм очень важная отрасль - к восстановлению, пробудить желание путешествовать и убедить в том, что можно путешествовать безопасно".

Будущее туризма зависит от безопасности и устойчивости. Представители Доминиканской Республики, прибывшие в Мадрид, рассказывают о серьезных усилиях, предпринятых в области здравоохранения. Кто не мечтает от правиться на райские доминиканские пляжи? Но культурно-исторических достопримечательностей, природы, солнца и песка сейчас уже недостаточно: остров стремится стать обителью более экологичного инклюзивного туризма.

Жаклин Мора, заместитель министра туризма Доминиканской Республики:

"Туристы хотят более экологичной среды. Вся модель переосмысливается, диверсификация направлений будет иметь фундаментальное значение. Когда мы говорим об устойчивости, мы, конечно же, имеем ввиду окружающую среду, но мы думаем также о людях и о культуре. Если люди не принадлежат к этой туристической зоне, то им безразлично, что в ней происходит. Поэтому модель, которую мы избрали, основана на принципе инклюзивной устойчивости".

Но чтобы насладиться безопасным и качественным отдыхом, европейцам вовсе необязательно уезжать так далеко. Андалусия - одно из самых желанных направлений испанцев для внутреннего туризма, на него приходится 70% от всего потока. Каждый четвёртый бронирующий место отдыха в Испании неизменно выбирает Андалусию.

Меры, предпринятые здесь для оживления туристической активности, обеспечению безопасности , продуманная маркировка, предоставление возможности международного страхования для оказания медицинской помощи и потенциальной репатриации туристов принесли свои плоды.

Хуан Марин, вице-председатель правительства Андалусии:

"Сейчас, к счастью, число бронирований растёт очень быстро. Я думаю, мы скоро вернёмся к нашим средним показателям - около 20 млн путешественников к концу 2021 года, а в 2022 году у нас будет более 30 млн, как и в 2019 году".

Кристина Хинер, Euronews:

"Помимо вклада в восстановление туризма, ярмарка на несколько дней уносит нас в мечты о новых впечатлениях, о захватывающих и экологически безопасных путешествиях. В выходные она будет открыта и для широкой публики без необходимости представлять отрицательный ПЦР-тест. Но маски и соблюдение безопасной дистанции обязательны".