Польша хочет выкупить "дачу" Марии Кюри

Власти Польши готовы за 800 тысяч евро выкупить дом, где в начале прошлого века отдыхали нобелевские лауреаты Пьер и Мария Кюри. В Варшаве называют знание частью польской истории и хотят устроить там музей своей знаменитой соотечественницы.

Сейчас здание принадлежит французскому государству. По словам польского премьера, дипломаты двух стран уже обсуждают вопрос покупки.

"Дача" четы Кюри Francois Mori/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Даниэль Казу Миньо, агент по недвижимости:

"Этот дом был построено в 1890 году. Пьер и Мария Кюри отдыхали тут между 1904 и 1906-м: приезжали сюда на выходные, на Пасху, на лето. Говорят, что они здесь не работали, никаких экспериментов тут не проводилось".

Дом находится в двух десятках километров от Парижа. Здание, по словам агентов, требует существенной реставрации, во всяком случае внутри. Считается, что роспись на потолках выполнена по эскизам Марии, хотя это не подтверждено.

Потолок дома Francois Mori/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Мария Склодовская-Кюри, родившаяся в Варшаве, жила и работала во Франции, где вместе с мужем открыла эффект радиоактивности. Она до сих пор остаётся единственной женщиной, удостоенной двух Нобелевских премий.