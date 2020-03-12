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кино

В кинотеатрах Европы выходит фильм о Марии Кюри

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В кинотеатрах Европы выходит фильм о Марии Кюри
Авторское право  StudioCanal
 Ирина Александрова
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Марии Кюри - удивительной женщине, опередившей свое время, посвящена лента Маржан Сатрапи Radioactive (в российском прокате "Опасный элемент"). В основе сценария - графический роман Лорена Реднисса. Кюри - дважды нобелевский лауреат (в области физики и химии). В сфере интересов режиссера картины не только научные открытия Кюри, но и ее личная жизнь.

Маржан Сатрапи, режиссер: "Эта женщина стала символом, примером. И, что мне особенно понравилось, что меня успокаивает, это то, что феминизм Кюри - это ее действия, а не слова. Бесполезно скандировать лозунги, если за ними следует действия".

Марию Кюри сыграла британская актриса Розамунд Пайк. Фильм, мировая премьера которого состоялась в минувшем сентябре, в марте выходит в европейский прокат. В России "Опасный элемент" появится на экранах 23 апреля.

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