Валенса выдвинул Навального на Нобелевскую премию мира

Символ борьбы за свободу в коммунистической Польше Лех Валенса номинировал Алексея Навального на Нобелевскую премию мира, похвалив заключенного в тюрьму российского оппозиционера за мужество в работе по разоблачению фактов коррупции.

"Я очень рад номинировать господина Навального на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его мужества и усилий по разоблачению коррупции, защите политического плюрализма и противодействию растущему авторитарному режиму в Российской Федерации", - написал Валенса в письме Нобелевскому комитету.

"Если бы я поговорил с этим господином, я бы сказал ему - попробуй бороться так, как я. Я никогда не сражался против политической полиции, против генералов или против народа - я боролся с системой. Тем, кто поддерживал существовавшую систему, я сказал - при новой системе у вас будет еще лучше, у вас будет больше свободы. Идите за мной, и у вас будет лучшая жизнь и больше денег. В России не нужно бороться против Путина, конкретных лиц или полиции. Нужно бороться за новую систему, которая исключает подобное поведение", - сказал экс-президент Польши.

Ранее кандидатуру российского оппозиционера Нобелевскому комитету предложили профессора нескольких университетов.

Сам Валенса получил награду в 1983 году за руководство рабочим движением "Солидарность", которое положило мирный конец коммунистическому режиму в Польше. Позже он стал первым послевоенным демократически избранным президентом страны.