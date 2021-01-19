В Польше выпущено академическое издание "Майн кампф"

Академическое издание книги Адольфа Гитлера "Моя борьба" выходит в Польше. Перевод был сделан с оригинала 1942 года издания и снабжён предисловием, сносками и комментариями группы учёных.

По их словам, очень важно обеспечить "Майн кампф" серьёзным научным аппаратом: ведь некомментированный текст отыскать нетрудно, несмотря на запреты.

Збигнев Червиньский, директор издательства Bellona:

"В интернете можно легко найти и скачать эту книгу. Для нас было важно дать полную картину того, что такое 'Майн кампф' и объяснить, каковы могут быть последствия. С одной стороны, это дань памяти тем, кто погиб из-за этой книги. С другой — предупреждение о том, как легко можно развалить демократическую систему и прийти к тоталитаризму, даже не осознавая этого".

Это второе подобное издание "Майн кампф": первое увидело свет в Германии в 2016-м, после того, как истёк срок авторских прав. Там книгу выпустили только с согласия немецкого Центрального совета евреев.

В руководстве польской еврейской общины тоже не видят препятствий.

Михаэль Шудрих, главный раввин Польши:

"Академическое издание, подобающе оформленное, было бы очень важно для учёных. Историки должны изучить то, что написал Гитлер. Слова имеют значение. Мы в этом убеждаемся снова и снова".

В Польше, которая потеря во время войны 6 миллионов человек — пятую часть населения — за распространение текста Гитлера можно получить реальный срок. Но издатели заявляют, что научных трудов этот запрет не касается.

Против выступили антифашистские организации и некоторые общественные деятели, заявившие, что "Моей борьбе" место в научных библиотеках, а не книжных магазинах.

Издатели же заявляют, что открыто на витрины и полки труд Гитлера не выставят, а цена будет слишком высокой для случайного читателя.