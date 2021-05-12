"Спортинг" — чемпион: впервые за 19 лет

Лиссабонский "Спортинг" впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии. Болельщики "Львов" вне себя от радости. Тысячи людей провели на улице всю ночь.

Чемпионство команда обеспечила себе за два тура до окончания первенства. После 32 игр у "Спортинга" 25 побед и ни одного поражения. Экс-чемпион "Порту" пока на втором месте.

"После 19 лет страданий, когда мы никак не могли выиграть титул, сегодня мы просто не можем описать наши чувства: 'Спортинг' — чемпион!"

"Спортинг" считается третьим по силе футбольным клубом Португалии. До сегодняшнего дня он становился чемпионом страны 18 раз, уступая по этому показателю лишь "Бенфике" и "Порту". Но в последний раз "Лиссабонские львы" получили титул в 2002 году.

Считается, что нынешним успехом лиссабонцы обязаны в первую очередь 36-летнему тренеру Рубену Амориму, который ещё до того обрёл славу "непобедимого". За него "Спортинг" заплатил 10 миллионов евро.