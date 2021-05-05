"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов

Вторым финалистов Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». В полуфинале турнира он обыграл мадридский «Реал» со счётом 2:0. Первый гол в матче на стадионе «Стэмфорд Бридж» в британской столице забил Тим Вернер — он с близкого расстояния добил в пустые ворота мяч, который перед этим отскочил от перекладины. Во втором тайме преимущество «синих» укрепил Мэйсон Маунт. На 85-й минуте он завершил стремительную контратаку результативным ударом в ворота.

Первая встреча «Челси» и «Реала» завершилась ничьей 1:1.

В финале «Челси» предстоит сразиться с «Манчестер Сити», который выбил из турнира ПСЖ. Победитель Лиги чемпионов определится 29 мая.