Йенс Леманн уволен за расистские высказывания

Бывшего вратаря сборной Германии по футболу Йенса Леманна уволили с руководящей должности в берлинском клубе "Герта" за расистские высказывания.

"Подобные заявления противоречат ценностям, которые отстаивает "Герта", — говорится в заявлении клуба.

Леманн освобожден от должности в совете директоров за оскорбительное сообщение в адрес темнокожего спорстмена Денниса Аого, экс-защитника национальной команды.

Аого, который работает экспертом на телеканале Sky Sports, опубликовал на своей странице в Instagram скриншонт сообщения от Леманна, где тот называет его "чернокожим парнем по квоте" и сопроводждает эти слова смеющимся смайликом.

Леманн в принес извинения и заявил, что его высказывания о квоте неправильно поняли. Но компания Tennor Holding — один из спонсоров "Герты" — уволила Леманна, представлявшего ее интересы в клубе. На телеканале Sky также сообщили, что больше не будут приглашать Леманна в качестве спортивного комментатора.