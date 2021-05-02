Фанаты сорвали матч "Манчестер юнайтед"

Матч Чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" перенесён из-за масштабных протестов фанатов манкунианцев на стадионе "Олд Трафф орд". Они требуют ухода семьи Глейзеров, которая владеет клубом с 2005 года. Последней каплей болельщики называют решение владельцев вступить в "Суперлигу" — проект кубка только для сильнейших команд Европы.

"Жадные владельцы хотят повести клуб в другом направлении, отнять его у болельщиков. Вот что это значит для нас, вот что значит футбол для фанатов, и мы не остановимся ни перед чем, чтобы получить свой клуб обратно".

"Суперлига" развалилась через два дня после официального создания, и первыми из неё вышли как раз все шесть английских клубов; но сама попытка создания этого проекта стала одним из крупнейших скандалов в истории футбола.

Фанаты "Манчестера", который известен как "клуб, созданный работягами", никак не могли простить владельцам намерения поставить финансовые интересы выше спортивных.

_"Мы против этих паразитов, которые владеют клубом уже почти 20 лет. Они забрали больше миллиарда фунтов, больше миллиарда. Вы видите, насколько все разгневаны. Это кульминация того раздражения, которое копилось все эти годы, все полтора десятилетия, за которые нас лишили клуба".

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"Глейзеры выдоили команду досуха, использовали её как дойную корову. Но для нас это футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и мы любим его".

"Защитим наследие!" Dave Thompson/AP

Похожие протесты устраивали и фанаты других клубов. Более 100 тысяч голосов собрала петиция за введение в Англии "правила 50+1" — чтобы контрольный пакет профессиональных клубов принадлежал болельщикам. Такой закон с прошлого века существует в "Бундеслиге". И ни один из немецких клубов в "Суперлигу" не вступал.