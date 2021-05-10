Столкновения в Восточном Иерусалиме: пострадали десятки человек

Свыше 120 человек пострадали эь той ночью в столкновениях между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалима. Манифестанты протестуют против возможного выселения палестинцев из арабского квартала Шейх Джаррах, находящегося примерно в двух километрах от Старого города. Недовольство палестинцев связано и с тем, что сегодня, как сообщается, должна состояться демонстрация в честь начала и победы Израиля в Шестидневной войне в июне 67-го года.

Решение Верховного суда Израиля о законности выселения палестинцев было отложено. Действующий глава кабмина Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением: "Никому не будет позволено нарушать спокойствие в Иерусалиме. Мы заставим подчиняться закону, и мы наведем порядок в городе. Мы продолжим гарантировать свободу вероисповедания для всех приверженцев любой религии, но мы не разрешим им добиваться своего с помощью насилия. Я обращаюсь и к тем, кто поддерживает террористов - любая агрессия, исходящая из Сектора Газа будет Израилем подавлена.

Столкновения между израильским полицейскими и палестинцами начали в пятницу, 7-го мая у Храмовой горы и в уже упомянутом районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда должно быть осуществлено выселение нескольких арабских семей.

Эти действия силовиков вызвали протесты местного населения, за которыми последовали ожесточенные стычки.

Генсек ООН Гутерриш этой ночью выразил глубокую обеспокоенность в связи с "продолжающимся насилием" в Восточном Иерусалиме и призвал власти Израиля остановить выселение палестинцев из ряда районов.

Совет Безопасности, на проведении которого настояли, помимо других стран, Франция и Ирландия, соберется вечером в понедельник в Нью-Йорке.