Израиль-ХАМАС: удар за ударом

По меньшей мере 20 палестинцев, в том числе 9 детей, погибли в секторе Газа в результате ударов, нанесённых израильскими военными, по, их словам, объектам движения ХАМАС. Радикалы в свою очередь выпустили более 45 ракет по Израилю после того, как около 300 палестинрцев, протестующих у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, пострадали в столкновения с израильской полицией.

Во избежание дальнейшей эскалации ситуации ежегодный марш еврейских националистов по Старому городу был отменён.

Глава ЕС по иностранным делам Жосеп Боррелл выразил обеспокоенность происходящим и напомнил об истоках протестов:

"Ситуация с выселением палестинских семей в Шейх-Джарре и других районах Восточного Иерусалима вызывает серьёзную озабоченность. Я хочу повторить то, что мы уже говорили: такие действия являются незаконными с точки зрения международного гуманитарного права, а также усиливают напряжённость в мире".

Израильская армия утверждает, что защищается. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что с последними ракетными обстрелами ХАМАС "пересёк красную линию".

Напряжённость в Восточном Иерусалиме стала обостртяься около месяца тому назад. 7 мая у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах начались столкновения медлу израильскими военными и палестинцами.