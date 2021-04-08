Израиль: день памяти Катастрофы и героизма

В Израиле отмечают сегодня день памяти Катастрофы и героизма. Утром в течение двух минут по всей стране звучала сирена в память о шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами в годы Второй мировой войны, а также о тех, кто героически участвовал в сопротивлении. Во многих государственных учреждениях и учебных заведениях прошли траурные церемонии.

Жертв нацистов вспоминают и в других странах. Рассказывает Павел Савицкий – сотрудник музея Аушвиц-Биркенау, созданного в Освенциме на месте бывшего концлагеря:

– Очень важный элемент образования – это формирование ответственности на основе имеющихся у нас знаний. Поэтому мы приходим сюда и узнаём о тех событиях, чтобы помнить и чтить память. Но это нужно и для того, чтобы построить лучший мир, мир свободный от антисемитизма, расизма, ксенофобии. Ведь все эти идеологии, которые привели к Освенциму более восьми десятилетий назад, по-прежнему окружают нас, и от нас зависит, как мы будем строить этот мир.

Освенцим был одним из крупнейших лагерей смерти. Он находился на территории Польши и действовал с 1940 по 1945 год. Со всей оккупированной Европы нацисты свозили сюда евреев, более миллиона из них были здесь уничтожены.