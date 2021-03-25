Израильские СМИ: Иран нанес удар по израильскому грузовому судну

Иран нанес удар по израильскому грузовому судну, принадлежащему базирующейся в Хайфе компании XT Management. Экипаж не пострадал. Об этом сообщил "12 канал" телевидения Израиля.

"Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море", - говорится в сообщении телеканала. По его информации судно, направлявшееся из Танзании в Индию, повредилось, но находится на плаву и продолжит путь по намеченному маршруту. Оценку повреждений проведут в Индии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на принадлежащее еврейскому государству судно Helios Ray в Оманском заливе в конце февраля 2021 года. МИД Ирана категорически отверг претензии Израиля.