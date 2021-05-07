Саммит ЕС в Порту: как помочь отверженным?

Сегодня в португальском Порту открывается саммит стран-членов ЕС, посвященный борьбе с бедностью, его еще называют "социальным".

Дискуссии будут вестись в смешанном формате - ряд лидеров государств и правительств намерены участвовать очно, а часть - в режиме видеоконференции.

К последним принадлежит и канцлер ФРГ, заявившая, что пока действует локдаун, он действует для всех, включая главу правительства.

На повестке дня - острая тема, бедность - это не только отсутствие денежных средств, это и опасность социальной изоляции, которая грозит тем, кто нуждается.

Это очень хорошо понимают волонтеры НКО "Сердце города", работающие в том же Порту, которые распределяют продукты бесплатно тем. кто не может их купить.

Они помогают, к примеру, Элизабет Ферру, матери нуждающегося семейства, кормить детей досыта: "Для нас это жизненно необходимо, поскольку если бы не "Сердце города", мы бы голодали".

Или Антониу Мануэлу, он тоже нуждается в бесплатных продуктах.

Мануэл объясняет, почему: "Деньги важны, но важно и то, что уплатив за жилье, у меня не так много остается, поэтому тут мне помогают едой".

Сюда приходят не только за продуктами питания, но и за одеждой, игрушками для детей и за лекарствами.

По мнению Кристины Симоэш, волонтера этого НКО, подход к проблемам имущественного неравенства, еще более обострившегося в период пандемии, должен получить новый импульс, но и бороться с бедностью сегодня нужно тоже, учитывая новые обстоятельства: "Это одна из срочных мер, одно из тех решений, от которых будет зависеть жизнь и благополучие самых незащищенных и бедных. Помимо раздачи продуктов, требуется пересмотреть отношение всего общества к проблеме, нужно учить делиться, нужно побуждать быть солидарными, и, разумеется, необходимо думать и над введением минимального общего дохода".

По итогам саммита должна быть принята декларация, в ней прозвучат оценки уже сделанного, поскольку схожий саммит проходил уже четыре года назад в шведском Гётеборге.

Из Порту передает журналистка Euronews Филипа Суареш: "В только что опубликованном открытом письме Евросоюз призывают покончить и с бездомностью".

Еженощно в ЕС без крыши над головой спят не менее 700 тысяч человек.