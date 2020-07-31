В Португалии увеличиваются безработица и бедность

Лето в разгаре, но туристов на известном португальском курорте Алгарве раз-два и обчёлся. Туризм больше других пострадал от эпидемии коронавируса и последовавшего за ней карантина. В июле местные отели, бары и рестораны оставались пустыми. Их владельцы надеются только на август, чтобы хоть как-то спасти сезон.

В мае в регионе Алгарве рост безработицы составил 232 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В целом экономика Португалии во втором квартале погрузилась в глубокую рецессию: падение ВВП составило 14 % по сравнению с первым кварталом текущего года.

По мере того, как углубляется социальный и экономический кризис, изменяется состав тех, кто обращается за продовольственной помощью. Кристине 25 лет. После того, как она родила ребенка, уровень их жизни резко упал.

"Раньше я ни в чём не нуждалась, - говорит она. - У меня была приличная зарплата. Но потом работодатель перевл меня на частичную занятость, и мои доходы стали меньше прожиточного минимума".

В этой непростой ситуации нуждающимся приходят на помощь благотворительные организации, такие как Refood. В Фару постоянными получателями помощи до недавнего времени были 114 человек, теперь их 330, причём 96 из них - дети. С каждой неделей их число растёт.

“Мы столкнулись с новой реальностью. Все больше представителей среднего класса обращаются к нам. Они никогда раньше не оказывались в такой ситуации, могли сами прокормить своих детей", - говорит Паула Матиаш, координатор Refood в Фару.

По мнению благотворительных организаций Португалии, кризис усугубляется и из-за сокращения пожертвований. Все меньше организаций и частных лиц готовы выделять средства из бюджета на помощь другим.