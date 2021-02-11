Пандемия усугубляет в Евросоюзе энергетическую бедность

В Бельгии ударили морозы. Во многих домах холодно. 60-летняя Вероника Дюкен включила к приходу корреспондента Euronews Грегуара Лори газовый обогреватель, хотя обычно она только кутается в несколько слоёв одежды и спит под толстым одеялом.

«Я экономлю на отоплении, но сегодня я его включила, потому что за окном минус 10 градусов. Обычно я это позволяю себе после 4 или 5 часов дня. А когда я ложусь спать, то выключаю отопление на всю ночь. И так каждый день, потому что жечь газ дорого ".

Таких людей называют "энергетически бедными". Вероника работала в парикмахерской и кафе, но не обеспечила себе достаток. Она старается покупать продукты подешевле и поменьше готовить на электрической плите или в микроволновке. Но когда от них идёт жар, можно опустить температуру в батерее пониже.

«Я варю макароны или яйца, потому что это быстро, и мы не можем себе позволить ничего больше. В начале месяца я хожу за мясом. Я балую себя бифштексом. Да, он весит много и жарится долго, но он вкусный, и после него чувствуешь себя хорошо ».

Счета за коммунальные услуги слишком высоки и для родственников Вероники. Зимой она реже видит своих шестерых внуков:

«Когда приходили малыши, мы их мыли в одной ванне по очереди, чтобы её сразу не сливать и не включать лишний раз бойлер. Я тоже экономлю горячую воду. Если принимаю душ, то на следующий день только умываюсь в раковине, чтобы не потреблять слишком много воды ".

Энергетическая бедность широко распространилась по ЕС. В 2019 году не протапливали как следует свои дома более 30 миллионов европейцев. Это соответствует населению Чешской Республики, Венгрии и Австрии вместе взятых.

Сотрудник парижского института имени Жака Делора Тома Пеллерен Карлен говорит, что ситуацию усугубляет пандемия:

«Кризис с Covid-19 производит два основных воздействия. Первое - это падение доходов, когда люди становятся частично занятыми или теряют работу. Второе заключаются в том, что все санитарно-эпидемиологические меры, комендантский час, самоизоляция, удаленный труд - заставляют людей проводить намного больше времени дома. Внезапно возникает необходимость дольше обогревать помещения. Те европейские семьи, которые до кризиса были не очень богаты, но жили достаточно комфортно, сегодня не могут себе позволить всё время находится в тепле, что, в частности, способствует респираторным заболеваниям ".

Брюссель рекомендует на превых порах оказывать экстренную помощь мёрзнущим европейцам. А в более долгосрочной перспективе так называемая «зелёная сделка» предполагает выделение значительных средств на термоизоляцию жилья.