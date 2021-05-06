Женщина из Мали родила девятерых

Девять младенцев за раз родила женщина из Мали. Четыре мальчика и пять девочек появились на свет во вторник в марокканской клинике.

Новорождённые и мама "чувствуют себя хорошо", сообщили власти. 25-летняя Халима Сиссе ожидала семерых, как показывало ультразвуковое исследование. Роды были преждевременными - на 30-й неделе беременности и проходили путём кесарева сечения.

Юсеф Алауи, директор клиники в Касабланке: "Женщина поступила к нам на 25-й неделе вынашивания. Роды на этом сроке невозможны, поскольку продолжительность беременности должна составлять не менее 30-и недель, то есть от семи с половиной до восьми месяцев. Вчера у неё начались схватки. Поэтому медперсонал принял решение провести кесарево сечение. В результате этой операции родились девять близнецов - пять девочек и четыре мальчика".

Многоплодная беременность сопряжена с большим риском для жизни здоровья как матери, так и детей. Поэтому власти распорядились отправить женщину в клинику в Касабланку, где есть необходимое оборудование и предусмотрен должный уход. Во время родов она потеряла много крови, ей сделали переливание.

Юсеф Алауи, директор клиники:

"Состояние женщины характеризуется как стабильное. В настоящее время она находится в реанимации. Вес младенцев варьируется от 500 граммов до килограмма. Поначалу у матери было кровотечение. Мы ожидали этого в связи с тем, что матка пациентки была увеличена. Медицинский персонал смог найти решение этой проблемы".

Малыши останутся под наблюдением врачей, пока не наберут нужного веса.

Случай скорее всего попадёт в Книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий - принадлежит американке, родившей восемь детей.