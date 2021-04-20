Шовин признан виновным по делу об убийстве Флойда

В США бывший полицейский Дерек Шовин признан виновным по всем пунктам обвинения, в том числе и непредумышленном убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Такое решение вынес во вторник суд присяжных американсого Миннеаплиса, отметив, что Шовин виновен и в причинении смерти Флойджу по неосторожности. Это грозит ему 40-летним тюремным заключением. Приговор будет вынесен через 8 недель.

Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года после удушаюшего приёма, который применил при его задержании Дерек Шовин. Возмущение действиями полиции вызвло массовые протесты и беспорядки в США. Их участники обвиняли правоохранителей в расизме. Для восстановления порядка власти ввели в города Национальную гвардию.