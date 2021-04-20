Французские полицейские в гневе
Во Франции прошли массовые протесты полицейских, возмущенных слишком мягким, по их мнению, приговором злоумышленникам, которые в 2016 году пытались сжечь заживо стражей порядка. находившихся в служебной машине. Пятеро из них получили от 6 до 18 лет лишения свободы, восемь были оправданы. Апелляционный суд вынес решение 18 апреля. Ранее в суде первой инстанции более длительные тюремные сроки получили 8 человек.
Фабьен Ванхемерлинк, генеральный секретарь профсоюза "Национальный альянс полицейских":
"Это безнаказанность в действии. Фактически сегодня головорезам посылается сигнал о том, что они могут творить, что угодно. Больше нет понятия адекватного наказания, люди фактически не несут ответственности за свои действия".
Жером Жимелез, представитель полиции региона Иль-де-Франс:
"Важно отметить, что по этому уголовному делу были вынесены приговоры до 25 лет лишения свободы. А сегодня выносятся менее суровые приговоры, чем на первом слушании. Но ведь это, пожалуй, самое серьёзное уголовное преступление, совершённое за последние десятилетия: речь идет о покушении на убийство полицейских в форме, при исполнении обязанностей, их пытались сжечь заживо!"
По призыву профсоюзов стражи поряжка устроили митинг перед зданием суда в Париже.
8 октября 2016 года 13 молодых людей в возрасте от 16 лет до 21 года посреди бела дня напали на две полицейские машины в парижском пригороде Вири Шатийон. Они заблокировали двери автомобилей велосипедными замками, разбили окна и бросили внутрь бутылки с зажигательной смесью.
Пострадали четверо стражей порядка, в том числе 39-летняя женщина-полицейский, которая несколько недель провела в коме.