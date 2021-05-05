Кадровый голод в лондонском общепите

Рестораторы Лондона, после того, как ограничительные меры были сняты, обнаружили, что им не достает персонала.

"Брексит", а затем и пандемия, привели к тому, что тысячи иностранцев покинули столицу Соединенного Королевства.

По словам Дэвида Орэйзи, буфетчика из Watch House, "многие очень уехали, главным образом по причине "брексита", они почувствовали себя в новой ситуации неуютно. Это касается не только Лондона, кстати говоря. Ну и COVID к этому только добавил".

Асма Хан владелица ресторана Darjeeling express, признается: "Вакансии сегодня сложно заполнить".

Ресторанчик индийской кухни, которым много лет командует Асма, находится в Ковент-Гарден, раньше тут не было отбоя от посетителей.

Асма объясняет: "В какой-то степени за что боролись, на то и напоролись, дела шли так хорошо, что, в общем, на персонал мы не обращали внимания".

Сегодня она полагает, что условия труда в ресторанном бизнесе нуждаются в улучшении: "Нельзя делать вид, что вы не зависите от тех, кто моет посуду, кто убирается, кто стоит часами на кухне. Именно эти люди делают вам выручку. Мы сегодня должны начать хотя бы о них говорить, может, даже создать профсоюз".

Журналист Euronews Люк Ханрахан передает из центра британской столицы: "Собственно, во многом из-за условий труда в этой сфере экономики найм продвигается в ресторанном бизнесе туго. И это несмотря на имеющуюся безработицу и на освободившиеся из-за отъезда иностранцев почти 35 тысяч рабочих мест".

В этом заведении, что в лондонском Сохо, трудятся главным образом европейцы.

Микаэль приехал из Испании, из Страны басков, а Стив - из Франции. из городка Сант-Этьенн.

Ричард Глэдвин, владелец ресторана Sussex, раскрывает секреты своей успешной кадровой политики: "У меня нет вакансий, штата заполнен. Я даю тем, кто у меня трудится, гарантии справедливой оплаты их труда, у них есть контракты, там указано количество рабочих часов, кроме того, должности их менеджерские, поскольку предполагают принятие, хоть маленьких, но решений. Есть метрдотель, есть сомелье. И люди понимают, что это пусть и небольшая, но ступенька вверх в их карьере".

Последние по времени данные, которые опубликованы Национальной службой статистики Велдикобритании, указывают, что к концу прошлого года количество тех, кто покинул Соединенное Королевство, не будучи там рожденным, увеличилось на миллион человек в сравнении с цифрами двухлетней давности.

Это внушает тем, кто трудится в сфере общепита, а также гостиничного бизнеса, и шире - в индустрии туризма - серьезные опасения.