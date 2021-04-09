Белфаст горит после "брексита"

Почти неделю в Белфасте продолжаются беспорядки. Полиции с трудом удаётся предотвращать столкновения между католиками и протестантами. Северная Ирландия погружается в самый опасный за последние десятилетия кризис.

Бывшему премьер-министру Ирландской республики эти сцены напомнили первые дни межобщинного конфликта, за которыми последовало 30-летнее кровопролитие:

«Я служил в политике с 1969 года, когда начались эти проблемы, и теперь мы видим возвращение к тем временам, - сказал Джон Брутон. - Волнения тогда постепенно переросли в нечто гораздо худшее. Есть риск, что мы снова находимся на том же месте цикла. Всё это из-за недостаточного внимания в Лондоне к проблемам Северной Ирландии ».

Напряженность нарастает после референдума о «брексите». Многие предупреждали, он подорвёт мирное Соглашение Страстной пятницы от 1998 года. Республиканцы видит в этом шанс на воссоединение обеих частей Ирландии.

Но непосредственной причиной для нынешнего обострения стала реализация протокола, который позволил Великобритании покинуть ЕС без восстановления границы по острову Ирландия. Таможенные проверки решено проводить в море между ними. Но Северная Ирландия становится ещё более изолированной от остального королевства.

Премьер-министр Борис Джонсон договориться о торговых отношениях с Евросоюзом в последние часы прошлого года. В Брюсселе предполагают, что в спешке остались недоработанными детали североирландского протокола. Ольстерские лоялисты и юнионисты требуют его отменить.

«Они чувствуют, что любой контроль, даже чисто бюрократического характера, за сельскохозяйственными товарами, символизирует для них ослабление союза между Северной Ирландией и Великобританией, - продолжал Брутон. - А символы, к сожалению, чрезвычайно важны в Северной Ирландии. Очень часто символы влияют на людей, а не реальность жизни. И это наследие 300, 400-летних раздоров ».

Попытки политического урегулированию вышли на мировой уровень. Президент США Джо Байдена призвал стороны прибегнуть для этого к диалогу. Тем временем, на эти выходные в Белфасте запланированы новые акции нарушения порядка.