Уроки "брексита": лучше разъяснять политику и слушать граждан

Программу «О положении Союза» ведёт Мейв МакМахон: "Это была насыщенная неделя здесь, в Брюсселе. Политики делали всё, чтобы спасти свой и наш летний отдых.

Справка для путёвки на курорт

Члены Европарламента проголосовали за то, как должен выглядеть пропуск для проездок по ЕС во времена пандемии. Название этого документа ещё не утверждено. В нём будут сведения о вакцинации против Covid-19, выздоровлении и результат теста, который должен быть бесплатным.

Испанский депутат-социалист Хуан Фернандо Лопес Агилар сказал, что каким бы ни было решение, оно должно положить конец «нынешней хаотичной ситуации» «односторонних и дискриминационных мер».

_«Без свободного передвижения у нас нет Европейского Союза. Не будет также экономического или социального восстановления». _

На следующей неделе Агилару и другим евродепутатам предстоит незавидная задача - попытаться достичь компромисса с 27-ю странами-членами ЕС. Будем надеяться, что до лета они договорятся.

Арест греческого неонациста

Один евродепутат, которого не будет при этом присутствовать, - это Яннис Лагос. Греческий неонацист был арестован в Брюсселе во вторник после того, как Европарламент почти единогласно проголосовал за отмену его неприкосновенности.

В октябре прошлого года Лагос был осужден греческим судом и приговорен к 13 годам тюрьмы за его позицию в запрещенной партии «Золотая заря», которая с тех пор была объявлен преступной организацией. Бельгийский суд теперь должен вынести решение по запросу Афин об экстрадиции Лагоса, и этот процесс может занять несколько месяцев.

Болезненное открытие главы Еврокомиссии

Прошло несколько недель с тех пор, как в Анкаре произошел «софагейт» - дипломатический инцидент, когда Председателя Еврокомиссии не усадили на официальное место.

На этой неделе Урсула фон дер Ляйен снова попала в заголовки новостей признанием:

_«Я не могу в европейских договорах найти никакого оправдания тому, что произошло. Мне остаётся сделать вывод: это произошло потому, что я женщина. Мне было больно, и я чувствовала себя одинокой как женщина и как европеец». _

Это выступление показало неизвестные ранее стороны немецкого политика и вызвало бурные обсуждения в печатных изданиях от Vogue до Spectator.

В туфлях фон дер Ляйен

Что бы вы об этом ни думали, это обнаружило человеческую сторону председателя Еврокомиссии. Зелёный евродепутат Анна Каваццини сказала:

_«Это была очень эмоциональная речь, чего бы не могло случиться 10 лет назад. Мы все чувствовали себя в туфлях фон дер Ляйен». _

Если оставить в стороне эмоции, то это выглядит как проявление соперничества между Председателем Еврокомиссии и главой Совета ЕС - Шарлем Мишелем - и двумя их институтами власти.

Человек, во многом способствовавший единствц этих институтов ЕС в течение последних 5 лет - это Мишель Барнье. Француз недавно вышел на пенсию, когда ему исполнилось 70 лет. На этой неделе он был в Брюсселе, чтобы поапплодировать решению Европаламента об одобрении сделки между ЕС и Великобританией, известной как Соглашение о торговле и сотрудничестве. Ирландия - страна, которая больше всего пострадала от «брексита», приветствовала итог голосования.

Эффективная основа для будущих отношений с Великобританией

Чтобы обсудить эту тему, ко мне присоединилась из Дублина Ноэль О'Коннелл, глава организации Европейское движение Ирландия.

МакМахон: Итак, Европарламент дал зелёный свет торговому Соглашению с Соединённым королевством. Пять лет продолжались мучительные переговоры о «брексите», которого Ирландия даже не хотела...

О'Коннелл: Вы совершенно правы. Никто в Ирландии не приветствовал выхода Великобритании из ЕС, хотя, конечно, мы уважаем результаты референдума. Заключить соглашение было трудно ввиду сложности ситуации. Нужно было предотвратить её наихудшее развитие. Поэтому, разумеется, мы приветствуем ратификацию Европейским парламентом документа размером 246 страниц. Я думаю, что ратификация обеими сторонами Соглашения о торговле и сотрудничестве.сформирует эффективную основу для будущих отношений.

МакМахон: На этой неделе в Европарламенте Мишель Барнье назвал "брексит" провалом. По его словам, ЕС может извлечь из этого некоторые уроки. Как вы думаете, что ЕС и его институты могли бы сделать лучше?

О'Коннелл: Что касается "брексита", невозможно обратить вспять более 40 лет негативного дискурса, негативной риторики за короткую шестинедельную кампанию перед референдумом. Нельзя недооценивать проблемы и сложности такого многогранного и сложного объединения государств, как Европейский Союз. Нельзя, чтобы политики объясняли успехи национальными усилиями, а неудачи считали европейскими. "Брексит" должен был прозвучать как сигнал тревоги для институтов ЕС, как сказал Мишель Барнье. Мы должны конструктивно взаимодействовать с народами, со всеми нашими гражданами, стараться работать с людьми и слушать их. Поэтому я очень надеюсь, что ваши зрители будут очень внимательно наблюдать за предстоящей Конференцией о будущем Европы. Она уже официально открыта, но развернётся в полной мере после 9 мая. Мы увидим, что Евросоюз ведёт себя конструктивно и внимательно, он слышит то, что граждане говорят о своих проблемах и приоритетах во всех 27 странах-членах. ЕС играет глобальную роль. Наверное, он должен лучше объяснять свою политику гражданам, но также больше прислушиваться к их чаяниям.

Соглашение между Евросоюзом и Соединённым Королевством подписали во вторник и послы ЕС. Это был последний формальный шаг в процессе ратификации сделки. Вскоре Евросовет выделит 5 млрд евро на помощь тем в ЕС, кто непосредственно пострадал от «брексита». Рыбаки будут рады.

Реальные зрители на конкуре "Евровидение"

Если вы поклонник Евровидения, вам будет приятно услышать, что настоящие живые фанаты смогут присутствовать на песенном конкурсе в голландском городе Роттердам в следующем месяце. В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавируса, но в этом планируется провести полуфиналы 18 и 20 мая в компании реальных людей.

До 3,5 тыс зрителей могут быть допущены в здание при соблюдении строгих условий, обеспечивающих здоровье и безопасность их самих, а также обслуживающего персонала, прессы и участников. Организаторы надеются, что за конкурсом будут следить 180 млн телезрителей из 45 стран".