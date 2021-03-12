"Брексит" бьёт по торговле

Товарооборот между Великобританией и Европейским Союзом резко сократился в течение первого месяца новых коммерческих отношений между Лондоном и Брюсселем. Об этом говорится в распространенном в пятницу ежемесячном отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

Экспорт товаров из Великобритании в страны ЕС, за исключением немонетарного золота и других драгоценных металлов, снизился в январе на 40,7% по сравнению с декабрем прошлого года. Импорт из Евросоюза упал почти на 29% .

Падение товарооборота с ЕС эксперты объяснили не только завершением переходного периода после "брексита", но так же введением очередного общенационального локдауна в королевстве в начале января из-за распространения новых вариантов коронавируса. На этом фоне ВВП Великобритании в январе сократился на 2,9% по сравнению с декабрем 2020 года.

1 января 2021 года Соединенное Королевство вышло из единого рынка ЕС. В портах стали образовываться очереди, возникли дополнительные проблемы с бюрократией и непредвиденные расходы, связанные с трансграничной торговлей.