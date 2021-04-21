Суперлига: топ-клубы выходят из игры

Суперлига - "суперидея", которая за 48 часов превратилась в почти утопию. Проект вряд ли будет реализован в том виде, в котором его задумали, признал один из его архитекторов Андреа Аньелли.

Из 12 клубов-основателей 8 объявили о выходе из турнира, который должен был стать не больше и не меньше - аналогом Лиги Чемпионов.

Ушли "МЮ", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", последние. - каясь перед болельщиками.

Джон Генри, владелец футбольного клуба "Ливерпуль":

"Я хочу извиниться перед всеми фанатами, болельщиками "Ливерпуля", за все те неудобства, которые я причинил вам в последние двое суток. Этот проект не был бы запущен без поддержки болельщиков".

Все шесть клубов АПЛ покинули Суперлигу в течение суток. В среду "Интер" и "Атлетико" последовали их примеру, также столкнувшись с давлением и критикой.

Идея создания элитного турнира для избранных клубов встретила ожесточенное сопротивление футбольных организаций и лиг разных стран. УЕФА и ФИФА даже пригрозили футболистам за участие в нём недопуском к матчам за национальные сборные.

Неприятие болельщиков - и вовсе вылилось в уличные протесты.

Впрочем, организаторы пока не сдаются. И заявили о пересмотре формата Суперлиги.