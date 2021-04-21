Суперлига умирает, не родившись

Футбольная Суперлига, похоже, умирает еще до рождения. Один за другим европейские топ-клубы, изначально поддержавшие проект, заявляют о выходе из него. Болельщики лондонского "Челси", накануне устроившие массовые акции протеста, с радостью восприняли демарш руководства "синих".

"Я болею за "Челси" пятьдесят лет, и если команда вышла из Суперлиги сегодня, как говорят, это лучшая новость, которую я когда-либо слышал как фанат "Челси", - говорит этот болельщик из Лондона.

"Когда фанаты собираются вместе, это острый и мощный момент, и, надеюсь, это только начало выхода не только "Челси ", но и всей остальной "большой шестерки", - говорит этот молодой человек.

Фактически "Челси" и "Манчестер Сити" возглавили выход из Суперлиги всех шести английских клубов. На фоне мощной негативной реакции в Великобритании на создание нового турнира к ним присоединились "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Позднее о своем отказе заявил и итальянский "Интер".

Столкнувшись с противодействием, организаторы нового турнира сообщили, что пересмотрят формат Суперлиги, однако инициативу перехватили противники проекта.

Поддержал решение английских клубов и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сравнивший создание этого турнира с "картелем".

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Как может быть справедливой ситуация, при которой вы создаете своего рода "картель", не позволяющий клубам открыто конкурировать друг с другом, чисто играть друг с другом, со всей надеждой и волнением, которые вселяют эти матчи в болельщиков по всей стране?"

Президент УЕФА Александр Чеферин во вторник на экстренной пресс-конференции жестко раскритиковал организаторов Суперлиги.

Александр Чеферин, президент УЕФА: "Футбол будет оставаться открытым для всех и всегда. Никто не имеет права покупать футбол. Если у вас есть миллиарды, миллиарды и миллиарды, а вы хотите еще больше взять у всей остальной Европы, вы ошибаетесь. Мы сделаем все, что нужно, чтобы этого не допустить, и мы отстоим свою позицию".

По данным британских СМИ, первым решение о выходе из Суперлиги принял владелец "Челси" Роман Абрамович, не пожелавший противостоять болельщикам и властям страны. Недовольны были и менеджеры игроков. Ведь УЕФА и ФИФА пригрозили им перекрыть возможность участия в чемпионатах мира и других международных соревнованиях. А этот аргумент стал для многих футболистов решающим, так как такие турниры являются для многих главной мечтой и считаются вершиной карьеры.