Израильская "Ходынка": погибли десятки человек, свыше ста ранены

В Израиле свыше четырех десятков человек погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер, трагедия произошла в северной части страны, неподалеку от горы Мерон, расположенной близ города Цфат.

Не менее 150 были госпитализированы.

Израильские медиа указывают, что участники праздника могла получить ранения или погибнуть еще и в результате давки, которая последовала за обрушением трибуны.

Дов Майзель, руководитель службы экстренной помощи Израиля United Hatzalah: "Мы имеем дело с одним из самых страшных бедствий в истории нашей страны. Сюда люди пришли праздновать, они собрались у могила раввина Шимона бар Иохая и погибли в результате давки и паники".

По словам организаторов праздника, который отмечается на 33-й день после Песаха, к вечеру четверга количество участников превысило 100 тысяч человек. Пострадавших эвакуировали с помощью санитарной авиации.

Лаг ба-Омер отмечается в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э.

По традиции во время этого праздника жгут костры.

Лаг ба-Омер стал первым мероприятием, которое проводилось в Израиле в момент, когда после успешной прививочной кампании власти решили ослабить санитарные ограничения.