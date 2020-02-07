Иранец и израильтянин на сцене в Брюсселе

В Национальном театре Валлонии выступают иранец и израильтянин. Саханд Сахебдивани и Рафаэль Родан вместе написали пьесу «Мой отец держал ружьё».

На сцене в Брюсселе - символическая граница между евреями и мусульманами, которой уже нет между соавторами спектакля.

"Когда я, выходец из Ирана, начал работать с человеком израильского происхождения, мы обнаружили между нами много точек связи, - сказал Саханд. - Мы многое можем делать на одном гуманистическом и артистическом уровне".

"У нас так много общего, что попытки нас разделить кажутся искусственными, - добавил Рафаэль. - Поле связи между нами очень богато".

Спектакль основан на подлинных письмах солдат Первой мировой войны. Его темы — абсурд убийства человека человеком, пацифизм, борьба за социальную справедливость.

"Мы мечтали о том дне, когда сможем выступить и в Иране, - продолжал Саханд. - Впрочем, когда создастся ситуация, которая позволит нам выступать в Иране, это будет означать, что наступил мир, и тогда никто больше на захочет смотреть наши пьесы".

"Это будет катастрофой для нас", - сказал Рафаэль.

Он рассказывает анекдот про еврейскую маму и ввязывается с Сахандом в спор о феминизме.

"Не думаю, что искусство имеет силу остановить войны на этом уровне, - говорит иранец. - Но по-моему, оно даёт нам луч вета, чтобы мы никогда не уходили в полную тьму".

Главный вопрос пьесы: почему мужчины идут воевать, и могут ли женщины их остановить?

"У нас, на иврите, в еврейской хасидской культуре, есть очень красивое утверждение: "Если ты изменишь одну душу, ты изменишь весь мир". Я прихожу в театр ради перемен, но я не собираюсь изменить мир, скорее, я хочу обратиться к вам".