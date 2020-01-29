Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. Он вступает в силу со дня подписания.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. Сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 гр. гашиша после того, как на ее багаж обратила внимание служебная собака.

11 октября прошлого года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в "незаконном хранении, перевозке, изготовлении наркотических средств" и "контрабанде наркотических средств в значительном размере". Иссахар была осуждена на 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил приговор в силе.

На прошлой неделе во время визита в Израиль Владимир Путин встретился с матерью Иссахар, которая ранее обращалась к нему с просьбой о помиловании дочери. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российское законодательство требует личного заявления со стороны осужденной. 26 января стало известно, что израильтянка обратилась к российскому президенту с прошением о помиловании и скорейшем освобождении из колонии.