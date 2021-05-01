Израиль: похороны погибших на горе Мерон

Президент Израиля Реувен Ривлин зажёг 45 свечей — по числу погибших на горе Мерон. Давку после религиозного праздника израильские лидеры назвали одной из крупнейших трагедий в истории страны. 2-е мая объявлено в Израиле днём траура. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху внёс свой вклад в помощь раненым:

"Как и многие израильтяне, я пришёл сдать кровь в знак солидарности с пострадавшими в этой ужасной трагедии".

В пятницу начались похороны погибших. Опознаны пока ещё не все тела. В больницах остаются десятки пострадавших.

Давка произошла на узком огороженном спуске с горы. Детали трагедии сейчас уточняют следователи. Израильские СМИ сообщают, что на религиозный праздник — первое такое мероприятие после карантина — прибыли около ста тысяч человек, несмотря на установленное ограничение в 10 тысяч. При этом в предыдущие годы на горе Мерон собиралось ещё больше верующих.