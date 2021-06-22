Опрос Euronews к пятилетию "брексита"

Пять лет "брекситу": в июне 2016 года жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход из Евросоюза. За этим последовали месяцы тяжелых переговоров - и внутри страны, где сторонников "брексита" было немногим больше противников, и в ЕС.

"Брексит" стал прецедентном. Что думают об опции "развода с ЕС" другие члены Евросоюза?

В партнерстве с группой Redfield and Wilton Strategies наш канал изучает мнение населения в крупнейших европейских государствах - Франции, Германии, Италии и Испании.

С Евросоюзом или без?

Важнейший вопрос: как вы бы проголосовали на референдуме о членстве вашей страны в ЕС? Все четыре страны подтвердили свой евроэнтузиазм. Подавляющее большинство - за то, чтобы и дальше оставаться в составе ЕС, однако в Германии число еврооптимстов на несколько пунктов выше, чем, к примеру, в Испании.

Выходить из ЕС или нет? Euronews

Европа по нраву?

В какой степени ваше мнение о ЕС благоприятно или неблагоприятно? Здесь при сохранении перевеса благосклонно настроенных увеличивается доля сомневающихся, их в странах-респондентах от 20 до 30%. В Испании ниже число тех, кто настроен к ЕС негативно - всего 9%.

Благосклонны ли вы к ЕС? Euronews

"Брексит" - ошибка?

Наблюдатели не исключают, что доверие к институтам ЕС могло быть подорвано успехом независимой Великобритании в организации вакцинации. Кампания там стартовала раньше и шла быстрее, чем в правовом поле Евросоюза. Тем не менее большинство опрошенных в 3 странах считают решение Лондона выйти из ЕС ошибкой. А вот в Италии позицию сторонников "брексита" поддержало большинство респондентов.

"Брексит" - ошибка? Euronews

Экономические, политические и психологические последствия "брексита" в Европе будут ощутимы еще долго. Как справится Великобритания? Как справится без нее ЕС?

Пока вопросов больше, чем ответов.