"Похоже, он выполняет задания Москвы"

В Праге около десяти тысяч человек вышли на манифестацию против президента Чехии Милоша Земана. Участники акции обвиняют главу государства в следовании российским интересам.

Неделю назад Земан прокомментировал скандал в чешско-российских отношениях в связи со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году. Президент заявил, что у следсвия есть две версии: не только причастность иностранных спецслужб, но и неосторожное обращение с боеприпасами. В чешском же правительстве причастность ГРУ называют единственной версией.

Беньямин Ролл, лидер "Миллиона мгновений за демократию":

"Сперва он молчал, а затем в своей речи просто скопировал российскую пропаганду, пророссийскую дезинформацию: бросил вызов чешским спецслужбам, посеял недоверие. Это скандал".

Ийржи Скацел, Euronews:

"Чехи разгневаны, поскольку не считают, что президент говорит правду. Они полагают, что его слова идут вразрез с интересами страны и причиняют боль родственникам погибших".

Говорят участники акции:

"Президент на самом деле сотрудничает с российским правительством. Похоже, он выполняет их задания".

"Он действует вопреки конституции и, очевидно, поддерживает интересы России".

Взрыв на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в октябре 2014 года унёс жизни двух человек, близлежащие населённые пункты пришлось эвакуировать.

17 апреля этого года чешские власти заявили, что взрыв был организован ГРУ и выслали из страны 18 российских дипломатов, сообщив, что это сотрудники спецслужб под прикрытием. Милош Земан призывал дождаться результатов расследования "без истерики и домыслов". Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле назвали позицию Праги "шизофренической", отметив отсутствие доказательств.

Ийржи Скацел, Euronews:

"Государственный прокурор Чешской республики начинает новое расследование обстоятельств взрыва".