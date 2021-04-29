Москва ответит на высылку из Софии российского дипломата

Москва ответит на высылку из Болгарии российского дипломата. Об этом заявили в МИД РФ после того, как стала известно, что персоной нон грата объявлен помощник военного атташе в диппредставительстве в Софии. Он должен будет вернуться на родину до 5 мая.

- Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, - сообщили в посольстве.

Глава дипмиссии Элеонора Митрофанова отметила, что сотрудник, о котором идет речь, прибыл в Софию лишь три месяца назад.

Посольство РФ в Софии Valentina Petrova/AP

22 марта Болгария объявила персонами нон грата еще двух сотрудников посольства РФ, обвинив их в причастности к делу о шпионаже, а именно - к сбору секретной информации о НАТО. Позже стало известно и о том, что в стране проводится расследование в отношении шестерых россиян, которые могли быть связаны с взрывами на оружейных складах страны в период с 2011 по 2020 год. В результате четырех инцидентов была уничтожена продукция, предназначенная для отправки Грузии и Украине. София попросила Москву о содействии при расследовании этих дел, отметив, что желает поддерживать с ней "равноправные и взаимовыгодные отношения".

Ранее в связи со взрывами в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году Прага также выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, которых заподозрила в работе на спецслужбы РФ. После ряда "зеркальных" ответов и на фоне все возрастающей дипломатической напряженности Чехия призвала союзников по НАТО и ЕС принять в отношении Москвы общие меры. С тех пор ряд российских дипломатов были вынуждены вернуться домой из разных стран, в том числе из Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдвинутые против страны обвинения не имеют под собой никакого основания: "Действия Праги и Софии вызывают раздражение, сожаление, непонимание, желание увидеть какие-то перемены в этой шизофренической позиции".

В МИД РФ заявляют об "общем заказе" на подобное поведение.