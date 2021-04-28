Евросоюз проявляет к России двойственный подход

Россия высылает дипломатов из Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Это ответ на то, что четыре страны Евросоюза выслали сотрудников российских посольств в знак солидарности с Чешской Республикой. Прага считает Москву причастной ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Верховный представитель ЕС по иностранным делам сказал в среду, что отношения с Россией находятся на «низком уровне» и что Союз не потерпит дальнейших провокаций:

«Мы не хотим подпитывать динамику эскалации, - добавил Жозеп Боррель. - Тем не менее, мы показываем, что считаем неприемлемым использование тактики запугивания. Мы ответим на такое случаи, если они произойдут».

В Европейском парламенте проходят дебаты, посвященные России и дипломатическому скандалу с ней. Либеральный депутат из Венгрии призвала к более жестким мерам, чем уже принятые ограничительные меры против кремлёвских чиновников:

«Я считаю, что ЕС должен сделать гораздо больше, - сказала Каталина Чеа. – Мы требуем от Верховного представителя Борреля, чтобы он наложил санкции на российских дипломатов, находящихся в Брюсселе. Нужно добиться от правительства Германии прекращения строительства газопровода. Мы должны воспринимать российскую агрессию как угрозу, и мы не должны больше молчать ».

Большинство членов Европарламента согласны с тем, что ЕС должен занять более жёсткую позицию в отношении Москвы. Однако словацкий правоцентрист считает, что между ней и Брюсселем должны оставаться открытыми каналы связи:

«Мы нуждаемся в хорошем партнёрстве с Россией, - сказал Владимир Бильчик. - Нам нужен с Россией хороший диалог, но с чёткими красными линиями, с защитой наших интересов, наших ценностей и нашей безопасности».

Евросоюз пока окончательно не определил своих позиций в отношении новых угроз Украине и по поводу обращения с оппозиционным деятелем Алексеем Навальным. Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Россия должны "продолжать взаимодействие по крупнейшим вопросам".